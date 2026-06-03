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Le choix du vrai bonheur avec le Père Hermann Cohen

Du très-saint-sacrement Yves-marie

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Et si vous laissiez l'Eucharistie transformer votre vie ? Artiste brillant, élève de Liszt, Hermann Cohen semblait promis à une belle carrière... jusqu'au jour où une présence bouleverse tout : celle du Christ dans le Saint Sacrement. De cette rencontre naît un feu intérieur qui ne le quittera plus. Devenu carme sous le nom de Frère Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement, il choisit de tout donner, se laissant façonner par Jésus Eucharistie jusqu'à devenir un témoin ardent de la miséricorde de Dieu. Cette retraite vous invite à marcher à sa suite : entrer dans le mystère de l'Eucharistie, redécouvrir la profondeur de la messe, goûter la puissance de l'adoration, et accueillir un bonheur qui ne passe pas. A travers la vie et les écrits du Père Hermann, laissez-vous rejoindre, transformer... et conduire plus loin, là où Dieu vous attend.

Par Du très-saint-sacrement Yves-marie
Chez Editions du Carmel

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Auteur

Du très-saint-sacrement Yves-marie

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Vie chrétienne

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Le choix du vrai bonheur avec le Père Hermann Cohen

Du très-saint-sacrement Yves-marie

Paru le 03/06/2026

216 pages

Editions du Carmel

16,90 €

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