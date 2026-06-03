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Guide Photo NED

Joel Sartore

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Dans cet ouvrage, Joel Sartore, collaborateur historique de National Geographic, dévoile son expérience et ses astuces pour vous aider à aiguiser votre regard et adopter les réflexes qui feront de vous un photographe hors pair. Quel cadrage privilégier ? Comment créer une composition efficace, trouver la meilleure exposition ou jouer des effets de luminosité ? Tous les principes fondamentaux de l'art photographique sont répertoriés et expliqués afin de vous permettre de tirer rapidement le meilleur de votre matériel pour sublimer vos prises de vue. Qu'il s'agisse de portraits ou de natures mortes, de photographies de paysages ou d'animaux, en noir et blanc ou en couleur, ce manuel richement illustré révèle toutes les techniques et les secrets professionnels pour réussir de superbes photos. Découvrez également des conseils pour réussir ses photos, même avec un smartphone ! Un guide de référence indispensable.

Par Joel Sartore
Chez Editions Prisma

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Auteur

Joel Sartore

Editeur

Editions Prisma

Genre

Monographies

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Guide Photo NED

Joel Sartore

Paru le 03/06/2026

256 pages

Editions Prisma

25,95 €

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