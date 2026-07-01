Dépoussiérer les glaces et les sorbets ? Y instiller une bonne dose de rock ? Créer des parfums décalés et complètement barrés ? Prendre des risques ? C'est tout l'ADN de Glazed qui bouscule et réinvente l'univers des glaces depuis de nombreuses années. Oubliez les classiques chocolat, vanille, fraise, menthe... et laissez-vous tenter par une boule de Lit my fire (au litchi et à la poire), une glace matchastador (au matcha), un sorbet basilic instinct (au basilic et à la vodka) ou encore un cornet figees (à la feuille de figuier). Des glaces aux noms originaux qui vous emmènent vers des saveurs osées et savoureuses ! Edition mise à jour par les auteurs