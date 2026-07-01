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Glaces

Xxx, Henri Guittet

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Dépoussiérer les glaces et les sorbets ? Y instiller une bonne dose de rock ? Créer des parfums décalés et complètement barrés ? Prendre des risques ? C'est tout l'ADN de Glazed qui bouscule et réinvente l'univers des glaces depuis de nombreuses années. Oubliez les classiques chocolat, vanille, fraise, menthe... et laissez-vous tenter par une boule de Lit my fire (au litchi et à la poire), une glace matchastador (au matcha), un sorbet basilic instinct (au basilic et à la vodka) ou encore un cornet figees (à la feuille de figuier). Des glaces aux noms originaux qui vous emmènent vers des saveurs osées et savoureuses ! Edition mise à jour par les auteurs

Par Xxx, Henri Guittet
Chez Hachette

|

Auteur

Xxx, Henri Guittet

Editeur

Hachette

Genre

Glaces, sorbets

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Glaces

Xxx, Henri Guittet

Paru le 08/07/2026

160 pages

Hachette

15,90 €

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