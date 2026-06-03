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La Bête du Roi T02

Rei Toma

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Rangetsu a trouvé un allié inattendu. Le prince Tenyô qu'lle soupçonnait au départ d'être l'assassin de son frère souhaite l'aider à débusquer le coupable et lui confie sa vie pour prouver sa détermination. Mais la jeune guerrière, tiraillée, préfère le rejeter et s'enfuit malgré son envie de lui faire confiance. Refusant de baisser les bras, Tenyô s'élance alors à sa poursuite et grâce à sa sincérité, il parvient à fissurer sa carapace. De son côté, Taihaku, dérouté par l'attitude de son maître, se rend dans la chambre de Rangetsu et surprend une scène étrange...

Par Rei Toma
Chez Kazé Editions

|

Auteur

Rei Toma

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shojo/fille

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La Bête du Roi T02

Rei Toma

Paru le 03/06/2026

Kazé Editions

7,15 €

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Scannez le code barre 9782820354648
9782820354648
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