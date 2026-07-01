Toy Story 2

Un collectionneur de jouets a kidnappé Woody ! Un titre de niveau 2 (milieu de CP). J'apprends à lire avec les Grands Classiques Disney-Pixar est une collection spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires courtes et faciles à lire. L'enfant peur lire tout seul dès le début de l'apprentissage de la lecture. La collection propose trois niveaux progressifs : - Niveau 1 - Début de CP - Niveau 2 - Milieu de CP - Niveau 3 - Fin de CP