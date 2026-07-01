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#Roman jeunesse

Toy Story 2

Isabelle Albertin

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Un collectionneur de jouets a kidnappé Woody ! Un titre de niveau 2 (milieu de CP). J'apprends à lire avec les Grands Classiques Disney-Pixar est une collection spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires courtes et faciles à lire. L'enfant peur lire tout seul dès le début de l'apprentissage de la lecture. La collection propose trois niveaux progressifs : - Niveau 1 - Début de CP - Niveau 2 - Milieu de CP - Niveau 3 - Fin de CP

Par Isabelle Albertin
Chez Hachette

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Auteur

Isabelle Albertin

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Toy Story 2

Isabelle Albertin

Paru le 01/07/2026

32 pages

Hachette

3,50 €

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Scannez le code barre 9782017370000
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