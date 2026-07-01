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#Album jeunesse

Toy Story

Disney, Disney Pixar

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Les histoires des studios Pixar pour les 8-12 ans... et les plus grands ! - La première collection d'albums Deluxe Collector pour les 8 +. - Des textes écrits au passé, adaptés aux lecteurs autonomes confirmés. - Un vocabulaire soutenu et une plume de qualité. - Des images inédites datant de la création du film d'animation ! Les peintures, esquisses et dessins conceptuels des artistes originaux des studios Disney de l'époque. - Une préface écrite par un réalisateur connu des Studios Disney. - En fin d'ouvrage : la présentation des artistes ayant participé à la création visuelle du film et un glossaire des termes techniques. - Une fabrication de qualité : couverture 100 % toilée, impression en sérigraphie et fer à dorer, signet, tranchefile, papier intérieur bouffant 150 grammes. Dès 8 ans.

Par Disney, Disney Pixar
Chez Hachette

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Auteur

Disney, Disney Pixar

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Toy Story

Disney, Disney Pixar

Paru le 01/07/2026

80 pages

Hachette

16,95 €

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