Les meilleurs moments de Robin des Bois, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : En Angleterre, Robin des Bois, un renard au grand coeur, dérobe l'argent des riches pour le donner aux pauvres. Aidé de sa bande d'amis, Robin veut mettre fin à la tyrannie instaurée par le Prince Jean. Mais ce dernier est prêt à tout pour mettre le renard hors-la-loi sous les verrous... Heureusement, les rebelles ont plus d'un tour dans leur sac !