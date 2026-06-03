L'Exode du Louvre

Paris, 14 juillet 1939. Si le coeur est à la fête pour de nombreux Français, comme des touristes étrangers, venus à Paris visiter le musée du Louvre, d'autres s'inquiètent. Jacques Jaujard est de ceux-là. Alertés par une bande de joyeux drilles (Picasso, Cocteau et Dali) le directeur du musée prend la mesure de la menace qui gronde. L'heure est grave. La France risque d'entrer en guerre prochainement contre l'Allemagne. Il faut protéger les oeuvres exposées. Les cacher ! Après avoir étudié différentes possibilités, Jaujard, avec la complicité des employés du musée, commence clandestinement l'évacuation en quelques mois de tous ces chefs d'oeuvres : la Joconde, le Radeau de la Méduse ou la Victoire de Samothrace vers des lieux plus sûrs, tel le château de Chambord. Après Jesse Owens, des miles et des miles, seul Gradimir Smudja pouvait s'attaquer à une telle épopée historique avec autant d'humour et de richesse graphique. Un premier volume d'une mini-série par un auteur qui ne craint jamais de s'attaquer aux styles des grands maîtres, sans jamais les trahir. Pour réaliser le livre, Gradimir Smudja est entré en contact avec des descendants des personnes ayant participé à cette évasion artistique, pour recueillir des témoignages plus intimes. Un récit en deux parties.