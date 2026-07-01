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Le Livre de stickers vintage

Collectif, Hachette

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Plongez dans un univers foisonnant où l'élégance victorienne rencontre la créativité moderne. Ce livre de stickers hors du commun rassemble un trésor d'illustrations historiques authentiques, extraites de la somptueuse époque victorienne. A détacher ou simplement à admirer, ces images raffinées invitent à embellir papeterie, emballages, cadeaux, carnets et projets créatifs... ou à devenir une pièce maîtresse sur votre table basse. Collage, décoration, inspiration : laissez-vous emporter par un album aussi beau à feuilleter qu'à utiliser. Le cadeau idéal pour tous les amoureux de création d'art, de scrapbooking... et de stickers.

Par Collectif, Hachette
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Bricolage et création

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Le Livre de stickers vintage

Collectif, Hachette

Paru le 01/07/2026

304 pages

Hachette

29,95 €

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Scannez le code barre 9782017363194
9782017363194
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