Le Livre de stickers vintage

Plongez dans un univers foisonnant où l'élégance victorienne rencontre la créativité moderne. Ce livre de stickers hors du commun rassemble un trésor d'illustrations historiques authentiques, extraites de la somptueuse époque victorienne. A détacher ou simplement à admirer, ces images raffinées invitent à embellir papeterie, emballages, cadeaux, carnets et projets créatifs... ou à devenir une pièce maîtresse sur votre table basse. Collage, décoration, inspiration : laissez-vous emporter par un album aussi beau à feuilleter qu'à utiliser. Le cadeau idéal pour tous les amoureux de création d'art, de scrapbooking... et de stickers.