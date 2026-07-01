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#Roman jeunesse

Le ronge-muraille

Studio Hari, Hari

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Résumé Clever a disparu ! Bro a beau la chercher partout dans l'animalerie, il ne la trouve nulle part. Il décide de mener l'enquête avec ses deux amis, Snowflake et Charcoal. Mais les hamsters sont interrompus par la visite surprise d'un rat terrifiant, appelé le "ronge-muraille" . Bro aurait bien besoin de l'aide de Clever, et vite ! La série Mystery Lane adaptée en romans ! - Une nouvelle enquête palpitante de Clever et Bro à Londres ! - Pour les petits détectives en herbe ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série Dès 6 ans.

Par Studio Hari, Hari
Chez Hachette

|

Auteur

Studio Hari, Hari

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le ronge-muraille

Studio Hari, Hari

Paru le 01/07/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017355380
9782017355380
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