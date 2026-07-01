Résumé Clever a disparu ! Bro a beau la chercher partout dans l'animalerie, il ne la trouve nulle part. Il décide de mener l'enquête avec ses deux amis, Snowflake et Charcoal. Mais les hamsters sont interrompus par la visite surprise d'un rat terrifiant, appelé le "ronge-muraille" . Bro aurait bien besoin de l'aide de Clever, et vite ! La série Mystery Lane adaptée en romans ! - Une nouvelle enquête palpitante de Clever et Bro à Londres ! - Pour les petits détectives en herbe ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série Dès 6 ans.