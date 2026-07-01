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Gabby et la maison magique - Le monde mystérieux de Féerie-land

Studios Universal

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Plonge dans le monde de Féerie-land avec Gabby et ses amis ! - Un grand album de 32 pages, pour voyager et rêver avec Gabby. Bienvenue à Féerie-land, le monde secret où vivent les fées ! Gabby et Pandy Pattes ont l'honneur d'être invités à la grande fête des Pissenlits Lumineux. Grâce à sa baguette-pissenlit, Gabby va pouvoir lancer les festivités ! Mais elle n'est pas tout à fait prête... Par chance, Fée Minette est là pour la guider ! Que l'aventure féerique commence ! Dès 3 ans.

Par Studios Universal
Chez Hachette

|

Auteur

Studios Universal

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

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Gabby et la maison magique - Le monde mystérieux de Féerie-land

Studios Universal

Paru le 05/08/2026

32 pages

Hachette

7,90 €

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Scannez le code barre 9782017331995
9782017331995
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