Gabby et la maison magique - Le monde mystérieux de Féerie-land

Plonge dans le monde de Féerie-land avec Gabby et ses amis ! - Un grand album de 32 pages, pour voyager et rêver avec Gabby. Bienvenue à Féerie-land, le monde secret où vivent les fées ! Gabby et Pandy Pattes ont l'honneur d'être invités à la grande fête des Pissenlits Lumineux. Grâce à sa baguette-pissenlit, Gabby va pouvoir lancer les festivités ! Mais elle n'est pas tout à fait prête... Par chance, Fée Minette est là pour la guider ! Que l'aventure féerique commence ! Dès 3 ans.