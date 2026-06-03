The Do-over

Après une déception amoureuse, Emilie se réfugie chez sa grand-mère pour se faire chouchouter et noyer son chagrin dans un pot de Ben & Jerry's. Elle s'endort sur le canapé mais, à son réveil, elle est de retour dans son propre lit... et revit la pire journée de sa vie ! Et le lendemain ? Rebelote : réveil dans son lit et journée pourrie. Emilie est coincée dans une boucle temporelle, condamnée à voir son petit ami, Josh, la tromper jour après jour. En plus des écarts répétés de Josh, Emilie ne cesse de croiser la route de Nick, un garçon aussi mystérieux que perturbant. Combien de fois une fille peut-elle regarder sa vie partir en vrille sans réagir ? Et quand ces journées ratées commencent enfin à donner naissance à de belles surprises, que se passe-t-il lorsque l'univers arrête de lui offrir des secondes chances ?