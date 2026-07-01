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#Roman jeunesse

Le trésor de Sami et Julie

Audrey Fourches

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J'apprends à lire avec Sami et Julie, spécial dyslexie, est une collection conçue pour les enfants rencontrant des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Elaborée par des orthophonistes, cette collection propose deux niveaux progressifs, avec des aménagements différents selon la fluidité de lecture : - une histoire courte pour lecteurs débutants ; - une histoire longue pour lecteurs plus avancés. Une mise en pages et un vocabulaire adaptés, un code couleurs pour faciliter le déchiffrage permettent de (re)découvrir le plaisir de la lecture. Inclus ! Une règle pour guider la lecture de l'enfant !

Par Audrey Fourches
Chez Hachette

|

Auteur

Audrey Fourches

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le trésor de Sami et Julie

Audrey Fourches

Paru le 01/07/2026

48 pages

Hachette

6,90 €

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9782017330813
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