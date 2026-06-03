Today, Tonight, Tomorrow

Rowan Roth et Neil McNair ont été des rivaux acharnés pendant toute leur scolarité. Pour eux, tout a été prétexte à défi : les cours, les examens, les candidatures à l'université, les élections au conseil des élèves, et même les cours de sport. Pire, Neil s'est un jour publiquement moqué du goût de Rowan pour les romances, alors qu'elle rêve secrètement d'en écrire. En ce dernier jour de la dernière année de lycée, il est temps pour Rowan de vaincre définitivement son ennemi juré. Mais, contrainte de passer du temps avec Neil pour la chasse au trésor du lycée, Rowan se rend compte qu'il est tellement plus que le garçon condescendant et insupportable avec qui elle se dispute depuis quatre ans. Il se pourrait même que celui qu'elle croyait mépriser ressemble d'assez près à la personne parfaite pour elle... Entre la haine et l'amour, il n'y a qu'un pas, à ce qu'on dit. Une romance qui se passe sur un temps limité L'histoire se déroule sur 24 heures : du réveil du dernier jour de lycée jusqu'au réveil suivant, après une chasse au trésor nocturne qui s'avèrera cathartique pour nos deux héros ! Des anecdotes et des flashbacks étoffent la journée suivie en relatant des moments clés des quatre années de lycée écoulées. Une romance entre Emily Henry et Sally Rooney, portée par une autrice au style fluide et efficace Rachel Lynn Solomon vient de Seattle (Etats-Unis), la ville dans laquelle elle a situé l'intrigue de son livre. Elle écrit des comédies romantiques pour les adolescents et les adultes. Ses livres ont été optionnés pour le cinéma et traduits en vingt langues.