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#Roman jeunesse

Enquête à la fête foraine

Thérèse Bonté, Agnès Marot

ActuaLitté
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Sami, Julie, Tobi et leurs amis Tom et Léna se rendent à la fête foraine qui vient de s'installer dans leur ville. Autotamponneuses, train fantôme, les amis ont hâte de tester les attractions ! Sami, lui, rêve surtout des énormes barbes à papa de M. Barbasucre. Mais ce dernier a mystérieusement disparu... Ce titre est destiné aux enfants en classe de CE2. Ce premier roman propose à nos jeunes lecteurs une véritable aventure avec leurs héros préférés. Captivés par une histoire palpitante et un texte facile à lire, ils prendront goût à la lecture.

Par Thérèse Bonté, Agnès Marot
Chez Hachette

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Auteur

Thérèse Bonté, Agnès Marot

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Enquête à la fête foraine

Thérèse Bonté, Agnès Marot

Paru le 01/07/2026

64 pages

Hachette

3,90 €

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Scannez le code barre 9782017330783
9782017330783
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