Enquête à la fête foraine

Sami, Julie, Tobi et leurs amis Tom et Léna se rendent à la fête foraine qui vient de s'installer dans leur ville. Autotamponneuses, train fantôme, les amis ont hâte de tester les attractions ! Sami, lui, rêve surtout des énormes barbes à papa de M. Barbasucre. Mais ce dernier a mystérieusement disparu... Ce titre est destiné aux enfants en classe de CE2. Ce premier roman propose à nos jeunes lecteurs une véritable aventure avec leurs héros préférés. Captivés par une histoire palpitante et un texte facile à lire, ils prendront goût à la lecture.