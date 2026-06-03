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Le Temps d'Après

Jean Hegland

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Quinze ans après l'effondrement, le jeune Burl vit avec ses deux mères, Eva et Nell, en plein coeur de la forêt. Pour se nourrir, ils chassent et cueillent. La danse, la musique et les récits qu'ils inventent au coin du feu rythment leurs journées. Protégées par leur chère forêt, Eva et Nell refusent tout contact avec le monde d'avant. Mais Burl, lui, brûle de curiosité pour ces humains qu'il ne connaît qu'à travers des histoires. Une nuit de solstice, depuis le haut d'une montagne, il aperçoit une lumière qui pourrait être un feu d'origine humaine. En dépit des dangers, Burl décide d'affronter l'inconnu, guidé par l'espoir.

Par Jean Hegland
Chez Gallmeister

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Auteur

Jean Hegland

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature étrangère

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Le Temps d'Après

Jean Hegland

Paru le 03/06/2026

336 pages

Gallmeister

11,90 €

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Scannez le code barre 9782404081281
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