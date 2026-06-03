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Le Pari des ombres, T1 : Le Pari des ombres

Jessica S. Olson

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Lola Saint-James est le secret le mieux gardé du monde. Et lorsque son père échoue au tournoi de dés du Menteur, une compétition impitoyable où les joueurs misent leurs secrets les plus intimes, elle devient une cible. Elle est secourue par un bandit tristement célèbre, le Voleur, en échange du partage de son coeur. Désormais, chacun ressent les émotions de l'autre, et au fil des années, un lien particulier se tisse entre eux. Connue à présent sous le pseudonyme d'Astra, Lola est bien décidée à faire ses preuves. Mais lorsqu'un cambriolage majeur tourne mal, elle se retrouve forcée de s'inscrire au fameux tournoi de dés. Sûre d'elle, Lola est loin de se douter que le maître du jeu, ce mystérieux Menteur qui est aussi le frère du Voleur, va lui donner du fil à retordre. Entre les illusions et les secrets du passé, Lola va devoir découvrir la vérité sur les deux frères aussi vénéneux que séduisants, et regarder la réalité en face. "Préparez-vous à plonger dans un monde où l'on ne peut faire confiance à personne... pas même à son propre coeur". Allison Saft, autrice best-seller de La Chasseuse et l'Alchimiste "Accrochez-vous à votre coeur : ce livre va vous le voler". Rebecca Ross, autrice best-seller de Divines Rivalités

Par Jessica S. Olson
Chez Castelmore

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Auteur

Jessica S. Olson

Editeur

Castelmore

Genre

Mondes fantastiques

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Le Pari des ombres, T1 : Le Pari des ombres

Jessica S. Olson trad. Claire Kreutzberger

Paru le 03/06/2026

496 pages

Castelmore

22,00 €

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