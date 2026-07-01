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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Calendrier liturgique 2027 - par lot de 10 ex.

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En un coup d'oeil, dans un format idéal, visualisez les informations essentielles pour la liturgie de chaque jour de l'Année B depuis l'entrée en Avent (28 novembre 2026) à la fin de l'année liturgique (novembre 2027) : La couleur liturgique. La solennité, fête ou mémoire à célébrer. La référence des textes liturgiques. La semaine correspondante du psautier pour la liturgie des heures. Les indications du calendrier lunaire. Et chaque mois, unissez-vous à l'intention de prière du pape et aux grands temps de célébration de l'Eglise (Journées mondiales, semaines de prière...).

Par Collectif
Chez XXXX

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Auteur

Collectif

Editeur

XXXX

Genre

Liturgie

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Calendrier liturgique 2027 - par lot de 10 ex.

Collectif

Paru le 01/07/2026

16 pages

XXXX

6,00 €

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