Calendrier liturgique 2027 - par lot de 10 ex.

En un coup d'oeil, dans un format idéal, visualisez les informations essentielles pour la liturgie de chaque jour de l'Année B depuis l'entrée en Avent (28 novembre 2026) à la fin de l'année liturgique (novembre 2027) : La couleur liturgique. La solennité, fête ou mémoire à célébrer. La référence des textes liturgiques. La semaine correspondante du psautier pour la liturgie des heures. Les indications du calendrier lunaire. Et chaque mois, unissez-vous à l'intention de prière du pape et aux grands temps de célébration de l'Eglise (Journées mondiales, semaines de prière...).