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#Album jeunesse

10 doigts qui calculent

Martine Perrin

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Coup de coeur Un livre, mille façons de jouer ? ! Découvrez notre livre tout-carton interactif conçu pour que les petits explorent en s'amusant. Avec leurs doigts et la paume de leurs mains, les enfants manipulent, touchent et jouent, développant leur motricité tout en s'émerveillant. Apprendre devient un jeu, et chaque page est une nouvelle aventure sensorielle ? ! LES PLUS Des textes courts avec du vocabulaire autour des doigts, des couleurs et des verbes d'action. Des illustrations épurées et didactiques pour inviter l'enfant à exercer ses doigts et à reproduire les gestes. Un QR Code pour écouter la lecture de l'album. Une fabrication de qualité, solide et résistante aux petites mains. Une fabrication 100% française, éthique et engagée.

Par Martine Perrin
Chez Accès Editions

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Auteur

Martine Perrin

Editeur

Accès Editions

Genre

Tout-carton

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10 doigts qui calculent

Martine Perrin

Paru le 03/06/2026

32 pages

Accès Editions

12,00 €

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Scannez le code barre 9782383212386
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