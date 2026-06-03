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ARIA : Nouvelles contrées - La Cité du Savoir

FibreTigre, Vincent Istria

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"Découvrez les secrets de la plus grande académie des mondes d'Aria" Selon la prophétie, le prince héritier du Béryte échouera aux examens de la Cité du Savoir, et causera la destruction du pays... Pour conjurer ces sombres augures, le souverain décide de reformer l'ordre secret des Chevaliers du Griffon : c'est vous qu'il choisit pour cette noble tâche, vous qu'il envoie infiltrer cette incroyable académie où l'on enseigne toutes les magies du monde. Des cours de sortilèges au fêtes étudiantes en passant par l'apprentissage de la divination, découvrez la véritable nature du complot qui menace le Béryte et choisissez votre camp ! La Cité du Savoir est à la fois une campagne complète et un jeu de rôle indépendant. Cette nouvelle aventure dans le JDR fantasy ARIA a été jouée dans l'émission Game of Reroll, par une équipe de joueuses, mais nul besoin d'avoir fait les autres campagnes de la gamme ni d'avoir vu l'actual play. Débutants bienvenus ! Dans la peau de chevaliers du royaume aux origines diverses et aux loyautés tout aussi inégales, visitez Sidon, charmant village portuaire où il vous faudra juger une sorcière, la cité de Béryte, capitale du royaume et siège des intrigues de cour, Birkanda et ses élevages de chèvres et enfin la Cité du Savoir, perle du Béryte et haut-lieu d'enseignement magique... mais aussi cité étudiante où il fait bon faire la fête.

Par FibreTigre, Vincent Istria
Chez Elder Craft

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Auteur

FibreTigre, Vincent Istria

Editeur

Elder Craft

Genre

Jeux

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ARIA : Nouvelles contrées - La Cité du Savoir

FibreTigre, Vincent Istria

Paru le 03/06/2026

336 pages

Elder Craft

45,00 €

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Scannez le code barre 9782380240863
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