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Rick & Morty VS. Dungeons & Dragons - L'intégrale

Troy Little, Jim Zub, Patrick Rothfuss

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Prenez vos dés, vos crayons et votre grimoire, car Rick et Morty Vs. Donjons & Dragons revient dans une édition intégrale ! Au lycée de Morty, tout le monde ne parle plus que de Donjons & Dragons. Bien décidé à s'y mettre, le jeune garçon se tourne vers son grand-père et découvre qu'en plus d'être un génie, un dépravé et un alcoolique notoire, Rick Sanchez est aussi un joueur de D&D hors pair. Seul problème : avec Rick, les parties ne se jouent jamais autour d'une table. Elles prennent vie dans des dimensions entièrement régies par les règles du jeu de rôle... et parfois, c'est tout l'univers de Donjons & Dragons qui débarque sur Terre, bien décidé à mener une quête sans pitié pour éliminer le génie du multivers. Retrouvez l'intégralité de la série, ainsi qu'une toute nouvelle histoire signée Jim Zub et Troy Little, mettant en scène Mr. Larbin à la conquête des Royaumes Oubliés. Plus de 300 pages de monstres, de chaos et d'aventures déjantées et un sac rempli de bonus ! " Bien plus qu'un crossover amusant, Rick and Morty Vs. Dungeons & Dragons dépasse toutes nos attentes : c'est aussi une excellente aventure, une rétrospective de l'histoire de D&D, et un manifeste sur ce qui nous motive à jouer. " Comicbook. com " Parmi les meilleurs épisodes de Rick and Morty en termes de scénario et de narration. " Inverse. com

Par Troy Little, Jim Zub, Patrick Rothfuss
Chez Hi Comics

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Auteur

Troy Little, Jim Zub, Patrick Rothfuss

Editeur

Hi Comics

Genre

Divers

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Rick & Morty VS. Dungeons & Dragons - L'intégrale

Troy Little, Jim Zub, Patrick Rothfuss trad. Dain maxime Le

Paru le 03/06/2026

312 pages

Hi Comics

29,95 €

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