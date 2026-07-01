Découvre les légendes de Sirènes du monde entier avec Minimiki ! Dans ce carnet, colorie, habille et découvre l'histoire de 5 sirènes : les néréides (mythologie grecque) ; la sirène de Phu (Thaïlande), les merrows (Irlande), les jengus (Cameroun) et la fable de Sirena (Ile de Guam). En cadeau : un joli bracelet à collectionner ! Contenu : 7 pages découvertes, 3 pages de stickers, 1 page de stickers à colorier, 10 pages de coloriages, 58 poupées à décorer, 12 poupées à habiller.