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Sirènes du monde

Julie Camel

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Découvre les légendes de Sirènes du monde entier avec Minimiki ! Dans ce carnet, colorie, habille et découvre l'histoire de 5 sirènes : les néréides (mythologie grecque) ; la sirène de Phu (Thaïlande), les merrows (Irlande), les jengus (Cameroun) et la fable de Sirena (Ile de Guam). En cadeau : un joli bracelet à collectionner ! Contenu : 7 pages découvertes, 3 pages de stickers, 1 page de stickers à colorier, 10 pages de coloriages, 58 poupées à décorer, 12 poupées à habiller.

Par Julie Camel
Chez Play Bac

|

Auteur

Julie Camel

Editeur

Play Bac

Genre

Livres-jeux

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Sirènes du monde

Julie Camel

Paru le 01/07/2026

88 pages

Play Bac

9,90 €

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Scannez le code barre 9791070161999
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