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#Essais

L’archet

Gilles Saurais

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Depuis plus de trois siècles, les musiciens cherchent le secret du son dans l'instrument. Et si la réponse se trouvait ailleurs ? Violons, altos et violoncelles fascinent depuis toujours. Leur fabrication, leurs bois, leurs vernis et les grands instruments anciens nourrissent une véritable mythologie. Pourtant, un élément essentiel du jeu est resté étonnamment discret : l'archet. Sans lui, aucune vibration durable, aucun phrasé, aucune musique. Après vingt années d'observation, d'expérimentations et d'échanges avec des musiciens, des pédagogues et des chercheurs, ce livre propose une idée aussi simple que déroutante : l'archet n'est pas seulement l'outil qui met la corde en mouvement. Il est l'interface qui construit le son. A travers une exploration accessible de la mécanique du geste, des micropulsations de la corde, de la circulation de l'énergie et du dialogue permanent entre le musicien, l'archet et l'instrument, cet ouvrage ouvre une nouvelle manière de comprendre la production sonore. Mais ses implications vont bien au-delà de l'acoustique. Elles touchent à la pédagogie, à la posture du musicien, à la liberté du geste et à la manière dont la pensée musicale devient vibration. A la croisée de l'expérience musicale, de la recherche et de la facture instrumentale, ce livre invite musiciens, professeurs, luthiers - et tous les amoureux de la musique - à regarder autrement ce petit objet de soixante grammes qui, bien souvent, décide de tout. Car si l'instrument diffuse le son, c'est peut-être l'archet qui en est le véritable architecte.

Par Gilles Saurais
Chez Symétrie

|

Auteur

Gilles Saurais

Editeur

Symétrie

Genre

Musicologie

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L’archet

Gilles Saurais

Paru le 01/06/2026

96 pages

Symétrie

15,00 €

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Scannez le code barre 9782364853492
9782364853492
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