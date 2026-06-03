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Sous le soleil éblouissant

Madsen jenny Lund

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Sous le soleil implacable de Sicile, l'enquête devient un jeu de survie. Hannah Krause-Bendix, autrice danoise en pleine crise existentielle, pensait trouver refuge et inspiration dans une villa isolée au bord de la Méditerranée. Mais à peine installée, elle se retrouve plongée au coeur d'un cauchemar : une voisine retrouvée assassinée, un mari en fuite, une police italienne suspicieuse, et des menaces qui se multiplient. Prisonnière d'un huis clos oppressant, Hannah, tiraillée entre son désir de vérité et la peur de devenir la prochaine victime, s'improvise enquêtrice, portée par une intelligence acérée et une sensibilité à fleur de peau. Après Trente Jours d'obscurité, Jenny Lund Madsen signe un nouveau thriller mêlant humour, suspense et romance.

Par Madsen jenny Lund
Chez Gallmeister

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Auteur

Madsen jenny Lund

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature étrangère

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Sous le soleil éblouissant

Madsen jenny Lund

Paru le 03/06/2026

448 pages

Gallmeister

25,00 €

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