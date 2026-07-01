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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Over the limit

K. Bromberg

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On ne touche pas à l'ex d'un coéquipier. C'est la règle. On ne touche pas à l'ex d'un coéquipier. Jamais. C'est la règle. Plus facile à dire qu'à faire quand il s'agit de Blair Carmichael. Elle est sexy, brillante, belle à couper le souffle, et absolument inaccessible. Je n'ai jamais été aussi fou de quelqu'un. Sauf qu'elle est intouchable. (Même si je ne rêve que d'une chose : la toucher). Le succès de mon équipe et mes chances de décrocher un nouveau contrat, dépendent de ma capacité à garder les mains sur le volant. Et loin de ses courbes. Au fil de la saison, nous vivons secrètement autant de moments volés que possible, partout où nous ne risquons pas d'être découverts. Une relation au grand jour mettrait en danger son travail dans le milieu, sa réputation, et mon image - sans parler de mes rapports déjà tendus avec mon coéquipier. J'ai vécu toute ma vie avec un seul mot d'ordre. L'écurie d'abord. Tout désir, en dehors de la course automobile, n'entrait jamais en ligne de compte Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à Blair. Elle mérite ce qu'il y a de mieux et j'ai bien l'intention de le lui offrir. Quitte à renoncer au contrat le plus important de ma carrière.

Par K. Bromberg
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

K. Bromberg

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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Over the limit

K. Bromberg

Paru le 01/07/2026

464 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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