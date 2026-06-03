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1964-1967 : Le duel Ferrari-Ford

Denis Bernard, Christian Papazoglakis, Robert Paquet

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Une édition anniversaire pour une victoire mythique ! En 1963, Ford, l'emblématique constructeur américain, cherche à changer son image et à conquérir un nouveau type de client, plus jeune et dynamique. La décision est donc prise de se lancer dans la compétition automobile, là où les constructeurs européens ont acquis leurs lettres de noblesse, et de défier Ferrari sur les terres mancelles ! Pour l'édition de 1964 des 24 Heures du Mans, les meilleurs ingénieurs planchent sur un modèle inédit : la GT 40. Rapides, mais peu fiables, les Ford laissent malheureusement très vite le champ libre aux redoutables Ferrari 275P. Mais les Américains n'ont pas dit leur dernier mot et reviendront les années suivantes ! Ainsi, de 1964 à 1967, les deux constructeurs n'auront de cesse de se défier et leur duel offrira à la course du Mans une de ses époques les plus mythiques ! A l'occasion de l'anniversaire de la victoire de Ford en 1966, redécouvrez un récit emblématique dans un album agrémentée d'une nouvelle couverture et d'un cahier de 8 pages faisant la part belle à Ken Miles et Carrol Shelby.

Par Denis Bernard, Christian Papazoglakis, Robert Paquet
Chez Glénat

|

Auteur

Denis Bernard, Christian Papazoglakis, Robert Paquet

Editeur

Glénat

Genre

Aventure

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1964-1967 : Le duel Ferrari-Ford

Denis Bernard, Christian Papazoglakis, Robert Paquet

Paru le 03/06/2026

56 pages

Glénat

15,50 €

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