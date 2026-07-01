"Peut-être avait-elle toujours été un monstre." Installés en Virginie, Young et Pak Yoo, couple d'immigrés modèles, ont investi toutes leurs économies pour transformer leur grange en centre de soins alternatifs. Depuis, une poignée de patients réguliers se pressent dans leur Miracle Submarine, une cabine pressurisée réputée pour traiter diverses pathologies. Mais un soir, une étincelle dans l'oxygène provoque une explosion mortelle. Des six personnes présentes à l'intérieur et des trois à proximité immédiate, quatre sont sérieusement blessées et deux trouvent la mort. Dont Henry, un petit garçon autiste. Acte de négligence ou homicide volontaire, la question se pose encore quand commence un an plus tard, un procès retentissant. Même si la police et les médias semblent avoir choisi leur vérité, entre les secrets des uns et les mensonges des autres.