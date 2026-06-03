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L'Alpe T113 - Les guides

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Depuis 240 ans, ils écrivent l'histoire de la haute altitude. On fait souvent de Jacques Balmat le premier guide des Alpes françaises, lui qui accompagna Michel-Gabriel Paccard lors la première ascension du mont Blanc en 1786. Pourtant, dès le Moyen Age, des "marrons" prêtaient déjà main-forte aux voyageurs lors du passage de cols. Cela étant, c'est avec l'essor du tourisme et de l'alpinisme à la fin du XVIIIe siècle que la profession de guide voit véritablement le jour. 1821 enregistre à Chamonix la naissance de la toute première compagnie au monde des guides, suivie 30 ans plus tard par celle de Courmayeur. 240 ans plus tard, à quoi ressemble ce métier qui s'est féminisé très tardivement ? Quels sont les défis et les mutations auxquels il est confronté ? Au sommaire : - Deux siècles d'évolution ou l'histoire de l'adaptation des guides aux changements sociétaux et environnementaux qui ont marqué la haute montagne. - D'un sommet à l'autre. Comparaison entre l'ascension du mont Blanc en 1786 et celle de La Meije en 1877 à travers les portraits de Jacques Balmat et de Pierre Gaspard. - De la Suisse au Canada. L'histoire méconnue de ces guides suisses qui ont développé l'alpinisme dans les Rocheuses à la fin du XIXe siècle. - Roger Canac. Portrait d'un guide engagé. - Piolets et crampons. Histoire du matériel d'alpinisme. - Comparaison entre 7 enquêtes métier pour mieux cerner l'évolution du métier ces 50 dernières années. - Comment enseigner le risque en montagne ? - Place aux femmes ! En France, en Italie, en Suisse ou en Autriche, seules 2 à 3% des guides sont des femmes. Portraits de trois d'entre elles : Nicole Niquille, première femme guide en Suisse ; Elodie Le Comte, formatrice à l'ENSA, qui travaille sur la féminisation du métier ; la grimpeuse iranienne Nasim Eshqi qui se bat contre les mariages forcés de petites filles dans son pays d'origine en ouvrant des voies en montagne. - Sogol, le guide hors du commun du Mont Analogue de René Daumal, sommet littéraire du XXe siècle.

Par Collectif
Chez Glénat

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Auteur

Collectif

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Glénat

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L'Alpe T113 - Les guides

Collectif

Paru le 03/06/2026

96 pages

Glénat

19,95 €

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