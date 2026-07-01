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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

L'Orgueil

Ana Huang

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Réservé. Exigeant. Irréprochable. Kai Young n'a pas le temps pour le désordre. Avec l'élection du prochain PDG et l'empire des médias en jeu, l'héritier Young ne peut se permettre la moindre distraction. Audacieuse. Impulsive. Pleine de vie. Isabella Valencia, elle, est le chaos incarné : avec ses cheveux violets et ses blagues, cette barmaid représente tout ce que Kai Young ne devrait pas désirer. Elle adore faire la fête et n'a jamais rencontré un homme qu'elle ne pouvait séduire... jusqu'à Kai. Mais peu importe, puisqu'il n'est pas son genre et que son adhésion au club où elle travaille implique qu'il lui est tout bonnement défendu. Pourtant, Kai est tenté d'enfreindre ses propres règles... et de la revendiquer sienne. De son côté, Isabella ne peut nier que sous son apparence froide, se cache un homme capable de la faire fondre d'un simple toucher. Malgré leurs efforts, ils ne peuvent résister à leurs désirs interdits. Même si ça doit leur coûter tout ce qu'ils ont... Elle est son parfait opposé... et la plus grande tentation qu'il ait jamais connue.

Par Ana Huang
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Ana Huang

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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L'Orgueil

Ana Huang

Paru le 01/07/2026

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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