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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

The paradise problem

Christina Lauren

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Anna Green pensait épouser Liam Weston pour accéder aux logements universitaires subventionnés d'UCLA. Diplômes en poche, elle croyait aussi avoir signé les papiers du divorce... Trois ans plus tard, Anna vit tant bien que mal de son art tandis que West, qui n'est autre que l'un des quatre héritiers du conglomérat Weston Foods, ne pourra percevoir le moindre centime de son héritage, de cent millions de dollars, que si son mariage dure au minimum cinq ans. Sa famille faisant pression pour rencontrer sa mystérieuse épouse, Liam n'a d'autre choix que de présenter à ses parents richissimes et imbus d'eux-mêmes, son ex-femme au franc-parler déconcertant, dont il n'a en réalité jamais divorcé. Alors que Liam et Anna jouent au couple enamouré, ce n'est plus tant la capacité d'Anna à jouer son rôle qui l'inquiète, mais l'influence toxique que pourrait avoir ce monde de privilèges sur quelqu'un d'aussi pur que son épouse, étonnamment équilibrée et loyale. Pour Liam, le prix à payer de toute cette mascarade, sera -t-il à la hauteur du risque de perdre un amour véritable né d'un mensonge ?

Par Christina Lauren
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Christina Lauren

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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The paradise problem

Christina Lauren trad. Margaux Guyon

Paru le 01/07/2026

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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