Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

La Citadelle de Jomsborg

Jérôme Le Gris, Letizia Depedri

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un serment est un serment ! Skara a ouvert par mégarde les portes entre les Neuf Royaumes et libéré sur Midgard des créatures maléfiques venues des mondes inférieurs ! Elle doit désormais réparer sa faute en chassant ces monstres, accompagnée de Bojan, un jeune prêtre russe et de Rùna, une sulfureuse sorcière. Mais quand Bojan est gravement blessé, elles n'ont comme seule solution dans ces territoires glacés que de rejoindre la citadelle de Jomsborg l'imprenable et obtenir l'aide des Jomsvikings, les guerriers les plus dangereux de tout Midgard. Mais pour obtenir leur aide, Skara doit défier leur chef dans un duel à mort... Avec ce récit mettant en scène une jeune adolescente au caractère colérique en quête de rédemption, Jérôme Le Gris et Letizia Depedri signent une série épique au ton décalé. Mêlant action, loyauté et sororité, le duo nous plonge dans un récit sans temps mort où l'imaginaire de la mythologie nordique sert de décor au parcours initiatique jalonné d'épreuves de leur héroïne.

Par Jérôme Le Gris, Letizia Depedri
Chez Glénat

|

Auteur

Jérôme Le Gris, Letizia Depedri

Editeur

Glénat

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Citadelle de Jomsborg par Jérôme Le Gris, Letizia Depedri

Commenter ce livre

 

La Citadelle de Jomsborg

Jérôme Le Gris, Letizia Depedri

Paru le 03/06/2026

56 pages

Glénat

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344074060
9782344074060
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.