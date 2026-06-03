Un serment est un serment ! Skara a ouvert par mégarde les portes entre les Neuf Royaumes et libéré sur Midgard des créatures maléfiques venues des mondes inférieurs ! Elle doit désormais réparer sa faute en chassant ces monstres, accompagnée de Bojan, un jeune prêtre russe et de Rùna, une sulfureuse sorcière. Mais quand Bojan est gravement blessé, elles n'ont comme seule solution dans ces territoires glacés que de rejoindre la citadelle de Jomsborg l'imprenable et obtenir l'aide des Jomsvikings, les guerriers les plus dangereux de tout Midgard. Mais pour obtenir leur aide, Skara doit défier leur chef dans un duel à mort... Avec ce récit mettant en scène une jeune adolescente au caractère colérique en quête de rédemption, Jérôme Le Gris et Letizia Depedri signent une série épique au ton décalé. Mêlant action, loyauté et sororité, le duo nous plonge dans un récit sans temps mort où l'imaginaire de la mythologie nordique sert de décor au parcours initiatique jalonné d'épreuves de leur héroïne.