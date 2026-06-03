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Madame Tsching

Jean-Yves Delitte

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Redécouvrez l'histoire de la plus redoutable des pirates ! Dans l'histoire des civilisations, la piraterie est un mal qui n'a jamais eu de frontières. Alors qu'avec la fin du XVIIIe siècle, elle semble en apparence éradiquée dans les eaux chaudes des Caraïbes qui ont forgé sa légende, elle demeure toujours plus puissante en Extrême-Orient. Même l'empire du Milieu, dont d'innombrables explorateurs narrent les beautés et la grandeur, est aux prises avec ce mal. Parce que l'autorité impériale n'est qu'apparence, des régions entières de la Chine subissent le joug de la piraterie quand elles n'en sont pas complices. On raconte ainsi qu'une femme, aussi belle que cruelle, régnerait sans concession sur les eaux méridionales de la mer de Chine. Des milliers d'hommes serviraient sa cause et des centaines de navires lui permettraient d'accomplir ses exactions. Mythe ou réalité ?

Par Jean-Yves Delitte
Chez Glénat

|

Auteur

Jean-Yves Delitte

Editeur

Glénat

Genre

Historique

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Madame Tsching

Jean-Yves Delitte

Paru le 03/06/2026

48 pages

Glénat

15,00 €

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