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The Marshal King

Boichi

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Le western sublimement revisité par Boichi ! Dans une ère de désolation où les desperados sèment le chaos, un homme traverse seul le désert, traînant derrière lui le cercueil de M. Godspeed, l'invincible hors-la-loi. Son nom est Jim Godspeed, le fils de "M". Venu offrir la dépouille de son père, qu'il aurait lui-même tué, Jim proclame qu'il veut devenir marshal ! Mais que renferme le coeur de ce fils de bandit notoire ? La justice ou bien... le mal ? Ne manquez surtout pas cette nouvelle aventure spectaculaire, mêlant steampunk et western, et magistralement dessinée par Boichi !

Par Boichi
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Boichi

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

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The Marshal King

Boichi

Paru le 01/07/2026

208 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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