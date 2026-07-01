The Marshal King

Le western sublimement revisité par Boichi ! Dans une ère de désolation où les desperados sèment le chaos, un homme traverse seul le désert, traînant derrière lui le cercueil de M. Godspeed, l'invincible hors-la-loi. Son nom est Jim Godspeed, le fils de "M". Venu offrir la dépouille de son père, qu'il aurait lui-même tué, Jim proclame qu'il veut devenir marshal ! Mais que renferme le coeur de ce fils de bandit notoire ? La justice ou bien... le mal ? Ne manquez surtout pas cette nouvelle aventure spectaculaire, mêlant steampunk et western, et magistralement dessinée par Boichi !