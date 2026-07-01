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Pack en 2 volumes : Sous un ciel moins gris ; Dans les gouffres amers

Philippe Pelaez, Francis Porcel

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Qui contrôle l'air, contrôle l'humanité... Depuis que des météorites se sont écrasées sur le permafrost, libérant des bactéries rendant l'air irrespirable, la population est obligée de s'équiper de masques pour survivre. L'Etat, qui gère la distribution d'air, s'est lancé dans la construction d'aéronefs censés aspirer les particules nocives et rendre l'atmosphère à nouveau respirable. Mais un mystérieux groupe terroriste sabote systématiquement les vaisseaux. Troy Denen, un membre du Comité central, est chargé d'infiltrer le réseau rebelle pour découvrir qui se cache derrière le complot.

Par Philippe Pelaez, Francis Porcel
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Philippe Pelaez, Francis Porcel

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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Pack en 2 volumes : Sous un ciel moins gris ; Dans les gouffres amers

Philippe Pelaez, Francis Porcel

Paru le 01/07/2026

64 pages

Bamboo Editions

24,90 €

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