Trop classe !

1, 2 , 3, souriez : un album joyeux qui célèbre l'école et la photo de classe ! C'est le grand jour, Ours sonne le rassemblement, tambour battant, il est temps ! Une farandole d'animaux se lance dans une course effrénée. A chaque page, de nouveaux animaux bien apprêtés se joignent aux précédents : une nuée de papillons aux ailes colorées, les frères hippopotames, Eléphante, Hermine et Loutre, Orang-Outan (encore en train de se brosser les dents ! ), Suricate, Wombat et Pintade, mais aussi Zèbre, lapins, Yack et okapis... Ils ont un rendez-vous important et ne peuvent pas être en retard. Mais de quoi s'agit-il ? Seraient-ils sur le chemin de l'école ? Un album à surprise qui célèbre la photo de classe !