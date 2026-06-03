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#Album jeunesse

Trop classe !

Sandra Le Guen, Popy Matigot

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1, 2 , 3, souriez : un album joyeux qui célèbre l'école et la photo de classe ! C'est le grand jour, Ours sonne le rassemblement, tambour battant, il est temps ! Une farandole d'animaux se lance dans une course effrénée. A chaque page, de nouveaux animaux bien apprêtés se joignent aux précédents : une nuée de papillons aux ailes colorées, les frères hippopotames, Eléphante, Hermine et Loutre, Orang-Outan (encore en train de se brosser les dents ! ), Suricate, Wombat et Pintade, mais aussi Zèbre, lapins, Yack et okapis... Ils ont un rendez-vous important et ne peuvent pas être en retard. Mais de quoi s'agit-il ? Seraient-ils sur le chemin de l'école ? Un album à surprise qui célèbre la photo de classe !

Par Sandra Le Guen, Popy Matigot
Chez Glénat

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Auteur

Sandra Le Guen, Popy Matigot

Editeur

Glénat

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Trop classe !

Sandra Le Guen, Popy Matigot

Paru le 03/06/2026

32 pages

Glénat

13,50 €

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Scannez le code barre 9782344069240
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