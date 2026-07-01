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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Mudlarks

Philippe Charlot, Cassier Manu

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Arnaqueur ou écrivain, c'est du pareil au même ! Il s'agit d'être crédible ! En 1824, monsieur Dickens père est jeté en prison pour dettes, avec sa femme et ses plus jeunes enfants. Son fils aîné, Charles, 12 ans, se retrouve livré à lui-même dans les bas-fonds de Londres. Il a dû quitter l'école et se voit contraint de travailler pour ramener quelques misérables piécettes à sa famille. Il peut dire adieu à ses rêves de gloire et d'écriture, le voilà voué à la misère et à l'exploitation. Sauf, peut-être, si son nouvel ami, enfant des rues, lui apprend à faire de sa propre vie un roman. Ca, c'est son affaire à Oliver. Avec le père qu'il a, la débrouille, il connaît.

Par Philippe Charlot, Cassier Manu
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Philippe Charlot, Cassier Manu

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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Mudlarks

Philippe Charlot, Cassier Manu

Paru le 01/07/2026

64 pages

Bamboo Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9791041116652
9791041116652
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