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Cats and Dragon Tome 4

Amara, Izumi Sasaki, Mai Okuma

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"Intéressant... Tonton porte un humain sur son dos ! Je crois bien que c'est la première fois. . ". Au coeur d'une forêt où résidaient de nombreux monstres et créatures magiques, un dragon cracheur de feu vivait paisiblement parmi les chats. Des années durant, le dragon protégea et éleva des chats au sein de la forêt, se faisant appeler "tonton ailé" par ses protégés félins, et "le chat-dragon" par les humains. Ainsi, il veillait sur les jeunes chatons qui naissaient dans la forêt. Même si ce dragon a depuis acquis une puissance, une sagesse et un charisme à la hauteur de son âge, il a autrefois été un petit dragonnet craintif... Que dirait sa mère, la chatte qui l'a élevée, si elle venait à le revoir aujourd'hui ? Voici une histoire de chats, de dragons et d'humains, empreinte à la fois de chaleur, de mystère, et parfois, d'une pointe de mélancolie.

Par Amara, Izumi Sasaki, Mai Okuma
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Amara, Izumi Sasaki, Mai Okuma

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

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Cats and Dragon Tome 4

Amara, Izumi Sasaki, Mai Okuma trad. Vega

Paru le 01/07/2026

192 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9791041114672
9791041114672
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