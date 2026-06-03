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#Roman francophone

Nation cannibale

In Koli Jean Bofane

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Faust Losikiya, écrivain médiocre empêtré dans un scandale sexuel en France, atterrit sous une pluie diluvienne à Port-au-Prince. L'auteur est venu effectuer des recherches pour son prochain roman sur les liens entre Haïti et son pays d'origine, le Congo, à quelques jours de la Biennale d'art et de littérature qui se tient dans la capitale. Là, il rencontre une climatologue intriguée par les phénomènes météorologiques déréglés sévissant sur l'île et retrouve quelques vieilles connaissances, dont le sculpteur Freddy Tsimba, Alain Mabanckou ou encore Dany Laferrière. Déployant l'humour et la verve assassine qu'on lui connaît, Bofane nous convie à un véritable festin littéraire pour dénoncer l'éternelle tragédie des peuples opprimés par les puissants de ce monde.

Par In Koli Jean Bofane
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

In Koli Jean Bofane

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Nation cannibale

In Koli Jean Bofane

Paru le 03/06/2026

352 pages

Actes Sud Editions

9,70 €

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