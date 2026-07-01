Equation à une inconnue

L'amour est aveugle... mais parfois, il est juste myope. A 18 ans, Olivier reçoit une déclaration d'amour au bord d'une piscine. Sans ses lunettes, il ne distingue qu'une silhouette... avant qu'elle ne disparaisse. Vingt-six ans plus tard, devenu chauffeur de taxi, il ignore toujours l'identité de cette inconnue sans nom ni visage. Le souvenir, lui, persiste. Une idée improbable s'impose : la retrouver. Mais comment identifier, presque trente ans après, une femme dont on n'a entendu que la voix ? L'équation est posée... .