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#Roman francophone

Equation à une inconnue

Frédéric Peynet

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L'amour est aveugle... mais parfois, il est juste myope. A 18 ans, Olivier reçoit une déclaration d'amour au bord d'une piscine. Sans ses lunettes, il ne distingue qu'une silhouette... avant qu'elle ne disparaisse. Vingt-six ans plus tard, devenu chauffeur de taxi, il ignore toujours l'identité de cette inconnue sans nom ni visage. Le souvenir, lui, persiste. Une idée improbable s'impose : la retrouver. Mais comment identifier, presque trente ans après, une femme dont on n'a entendu que la voix ? L'équation est posée... .

Par Frédéric Peynet
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Frédéric Peynet

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Réalistes, contemporains

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Equation à une inconnue

Frédéric Peynet

Paru le 01/07/2026

104 pages

Bamboo Editions

19,90 €

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Scannez le code barre 9791041107773
9791041107773
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