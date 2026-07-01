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Vampire Knight Mémoires Tome 11

Matsuri Hino

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Cette histoire, faite de souvenirs et de renaissances, arrive à son terme. Kaname s'est lancé à la recherche de Yûki. Son désir intense de la revoir va à l'encontre du "bonheur humain" qu'elle souhaitait pour lui. Amnésique, mais toujours tourmenté par la faim, il tend la main vers elle et espère obtenir son pardon. Nul besoin de présenter Vampire Knight, l'un des shôjos les plus appréciés des lecteurs du monde entier. Mémoires lève le voile sur ce qui s'est passé après le dernier tome de Vampire Knight, pour le plus grand bonheur de tous les fans de la série.

Par Matsuri Hino
Chez Panini comics

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Auteur

Matsuri Hino

Editeur

Panini comics

Genre

Shojo/fille

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Vampire Knight Mémoires Tome 11

Matsuri Hino

Paru le 08/07/2026

192 pages

Panini comics

7,29 €

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