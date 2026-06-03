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#Roman francophone

Vies sauvages

Daniel Fohr

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Un parc animalier est un village comme un autre - ou presque. Ses habitants ont leurs habitudes, leurs rêves, leurs attentes, leurs regrets. Mais voilà qu'un jour un homme descend dans la fosse de Jad-bal-ja, le lion de l'Atlas. Et ce n'est que le début d'un dérèglement général : une activiste a ouvert la cage des serpents ; le chef des babouins lutte pour conserver son ascendant ; un couple de marabouts rêve d'envol ; un puma a repéré une musaraigne dans son enclos ; un jaguar sombre dans la folie ; un oiseau tropical dévisse lentement les boulons de sa volière... Visiteurs comme employés vont alors devoir s'impliquer dans ces situations explosives pour éviter le pire. Au cours d'une même journée caniculaire, Daniel Fohr nous invite dans l'intimité d'un règne animal sous haute surveillance et fait de ces captifs des personnages à part entière dont le destin vient ébranler le lecteur dans toute sa fragile humanité.

Par Daniel Fohr
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Daniel Fohr

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Vies sauvages

Daniel Fohr

Paru le 03/06/2026

256 pages

Actes Sud Editions

8,70 €

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