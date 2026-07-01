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#Comics

Conan le barbare Tome 1

Jason Aaron, Jim Zub, Mahmud Asrar, Cory Smith

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Vie et mort de Conan le Barbare ! Le plus grand héros de fantasy de tous les temps est de retour... mais combien de temps survivra-t-il ? Des terres sauvages de sa Cimmérie natale jusqu'au trône d'Aquilonie, les voyages de Conan l'ont mené aux confins de l'inconnu. Si ses talents de guerrier lui ont permis de se frayer un chemin dans la vie, ils ont aussi attiré sur lui les forces de la mort. Et rares sont ceux qui se révèlent plus redoutables que la Sorcière Ecarlate et le terrible sorcier Thoth-Amon. Alors que des créatures venues du passé refont surface, le Barbare s'engage dans un combat ultime. Il existe quatre grandes époques éditoriales pour les comics Conan : la première période Marvel de 1970 à 1996, suivie de celle de Dark Horse de 2003 à 2018. Avant son arrivée chez Titan Comics en 2023, Marvel redevient la maison du Barbare de 2019 à 2022. Cet omnibus compile les deux principales séries de cette époque : Conan the Barbarian et King Conan signées Jason Aaron (Avengers) et Mahmud Asrar (X-Men). On y trouve également les débuts de Jim Zub sur le personnage, avant qu'il n'en devienne le scénariste attitré chez Titan Comics.

Par Jason Aaron, Jim Zub, Mahmud Asrar, Cory Smith
Chez Panini comics

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Auteur

Jason Aaron, Jim Zub, Mahmud Asrar, Cory Smith

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Conan le barbare Tome 1

Jason Aaron, Jim Zub, Mahmud Asrar, Cory Smith

Paru le 01/07/2026

704 pages

Panini comics

70,00 €

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Scannez le code barre 9791039147262
9791039147262
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