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#Comics

Marvel World N° 9

Chip Zdarsky, Ryan North, Joe Kelly, Cafu

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Le règne de Fatalis s'est achevé, mais les conséquences sont nombreuses. Quel rôle jouera le Hulk rouge dans ce nouveau monde ? Et que feront les Fantastiques ? Le Sorcier profite du chaos pour attaquer le Baxter Building, tandis que les Avengers font face à une invasion de morts-vivants. Thor est absent, mais pour défendre Asgard contre Ulik, son fils est fidèle au poste ! Et triple dose de Spider-Man ! Mais de quel Spider-Man s'agit-il ? La saga Le règne de Fatalis est finie, mais l'événement Armageddon pointe déjà le bout de son nez. L'épisode épilogue du crossover est signé Chip Zdarsky (Captain America), qui prendra les commandes du prochain event. Autant dire que la Maison des Idées ne laissera aucun répit à ses héros !

Par Chip Zdarsky, Ryan North, Joe Kelly, Cafu
Chez Panini comics

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Auteur

Chip Zdarsky, Ryan North, Joe Kelly, Cafu

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Marvel World N° 9

Chip Zdarsky, Ryan North, Joe Kelly, Cafu

Paru le 08/07/2026

176 pages

Panini comics

16,00 €

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