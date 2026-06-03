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La gomme à effacer

Laurie Heyme

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Par une belle soirée d'été, Maya voit sa vie basculer : son mari fait ses valises et la laisse seule avec son chagrin. Elle n'a plus qu'à arborer son plus beau sourire pour jongler entre une carrière exigeante et des enfants pleins de vie, et tenter de faire taire sa douleur. Quand celle-ci devient trop forte, elle peut compter sur le soutien sans faille de son gang de copines, de son imprévisible frère et d'un jeune père divorcé qui ne la laisse pas indifférente... Et si le naufrage de sa vie parfaite lui donnait la liberté d'être enfin elle-même ?

Par Laurie Heyme
Chez J'ai lu

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Auteur

Laurie Heyme

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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La gomme à effacer

Laurie Heyme

Paru le 03/06/2026

352 pages

J'ai lu

8,90 €

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