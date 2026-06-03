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Pénitence

Remigiusz Mroz

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Un matin, dans les montagnes reculées de Pologne, des touristes font une découverte macabre : un homme nu pendu à une croix. Le meurtrier n'a laissé aucune trace, hormis une pièce de monnaie enfoncée dans la gorge de la victime. L'affaire est confiée à Wiktor Forst, un flic au flair aiguisé, habitué des enquêtes dont personne ne veut s'occuper. Avec sa nonchalance, son franc-parler et son mépris des règles, il est loin de faire l'unanimité... Au point de se retrouver mis à pied. Avec l'aide d'Olga, une belle et excentrique journaliste, il décide de mener l'enquête coûte que coûte. Tandis que les morts s'accumulent, le duo déterre des secrets enfouis depuis des décennies. Mais en réveillant le passé, ils risquent de faire ressurgir de vieux démons...

Par Remigiusz Mroz
Chez J'ai lu

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Auteur

Remigiusz Mroz

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

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Pénitence

Remigiusz Mroz trad. Erik Veaux

Paru le 03/06/2026

512 pages

J'ai lu

9,20 €

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