L'Or de la nuit

Au tout début du XVIII ? siècle, le voyageur et orientaliste français Antoine Galland découvre le texte anonyme d'un conte arabe, Sinbad le marin, puis plusieurs manuscrits de contes attribués à une inconnue nommée Schéhérazade. Il les traduit, les revisite, les réinvente et les publie sous le titre Les Mille et Une Nuits. A sa grande surprise, le succès est immense, et le public ne cesse de lui en réclamer de nouveaux. D'autres contes existent, mais leur manuscrit, semble-t-il, s'est perdu... C'est l'ouverture d'une fresque où s'entrechoquent les intrigues de Versailles, la passion de l'Orient et celle des bibliothèques, dans un monde où la trahison est reine, et la poursuite des merveilles érigée en principe de gouvernement. Autour de ce manuscrit perdu, Irène Frain signe un roman haletant, portée par la conviction que la vraie vie, c'est la littérature qui l'invente.