Et si l'amitié naissait là où on ne l'attend pas ? A l'école, tout le monde se moque de Brice, le nouveau. Il faut dire qu'il est vraiment étrange, avec ses cheveux brillants comme du papier d'argent, ses yeux qui regardent fixement et son pouvoir de suspendre en l'air les choses, et même les gens. Pourtant, Mathieu se sent proche de ce garçon mystérieux et secret... Une histoire sensible sur la différence et l'acceptation Ecrit avec délicatesse par Jean Guilloré et illustré par Serge Bloch, Mon copain bizarre explore le sujet de l'amitié face à l'exclusion et au rejet. Ce court roman, simple et profond, aide à mieux comprendre ce que vivent ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Un texte prescrit, à lire et à partager Parfaitement adapté au cycle 3, ce roman fait désormais partie de la collection Les Essentiels". Un outil précieux pour parler de harcèlement scolaire, d'empathie et de solidarité, à l'école comme à la maison.