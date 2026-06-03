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Je suis Dieu et tu l'es aussi

Lise Bourbeau

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Dans cette autobiographie aussi audacieuse qu'inspirante, Lise Bourbeau nous livre tous ses secrets. Elle raconte son parcours intime et professionnel, depuis ses blessures d'enfance jusqu'à sa réussite en passant par ses relations amoureuses, ses épreuves, ses doutes et ses renaissances. Au fil de ce chemin de développement personnel, une révélation s'impose : la véritable puissance ne vient pas de l'extérieur, mais de la conscience que le divin vit en chacun de nous. En osant se connaître, s'aimer et se responsabiliser pleinement, tout devient possible. Un témoignage puissant pour celles et ceux qui cherchent à tracer leur propre voie, transformer les épreuves en forces et révéler leur plein potentiel.

Par Lise Bourbeau
Chez J'ai lu

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Auteur

Lise Bourbeau

Editeur

J'ai lu

Genre

Garder la forme

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Je suis Dieu et tu l'es aussi

Lise Bourbeau

Paru le 03/06/2026

416 pages

J'ai lu

9,20 €

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