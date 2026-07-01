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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

L'enfant bleu

Sébastien Pelon, Jean-Marc Ligny

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L'Enfant bleu, un classique de la littérature jeunesse A la suite d'une importante tempête de neige, Amma découvre un mystérieux enfant, tremblant de froid. Mais cet enfant n'a rien d'ordinaire : il est bleu et dôté de pouvoirs magiques. Adopté par Amma et sa tribu, ce mystérieux enfant pas comme les autres viendra en aide à ces derniers grâce à ses pouvoirs magiques. Mais, pourra-t-il vraiment rester avec ceux qui l'aiment ? Un récit tout en douceur sur la différence Un roman court et touchant, écrite avec délicatesse par Jean-Marc Ligny. Abordant la différence et de l'acceptation de l'autre, l'histoire prend place au coeur de la Préhistoire. Un nouveau titre dans la collection Les Essentiels Paru initialement dans J'aime lire, L'Enfant bleu arrive enfin dans la collection "Les Essentiels" , la collection qui valorise les récits intemporels et les oeuvres prescrites, et touchera les petits comme les grands !

Par Sébastien Pelon, Jean-Marc Ligny
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Sébastien Pelon, Jean-Marc Ligny

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

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L'enfant bleu

Sébastien Pelon, Jean-Marc Ligny

Paru le 01/07/2026

48 pages

Bayard jeunesse

6,90 €

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