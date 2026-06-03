Le Loup et la mésange

Dans la forêt, traîne un loup, maigre et gris, un vieux loup plein d'appétit. Tout à coup, il voit et il entend en haut d'un arbre, sur la plus haute branche, une jolie mésange. Le loup rit entre ses dents et hurle : "Mésange, mésange, descends voir que je te mange, mange, mange ! " Mais la mésange n'entend pas bien les hurlements du loup. Pour s'amuser, elle descend d'une branche... Le loup recommence. Une réillustration du premier livre de la collection "A Petits Petons" .